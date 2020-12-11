СМИ: МИД Турции вызвал посла Ирана из-за обвинений в адрес Эрдогана

АНКАРА, 11 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Турции вызвало в пятницу посла Ирана в Анкаре, сообщает Anadolu.

По его данным, иранскому дипломату была передана реакция Анкары на "необоснованные обвинения" Тегерана в адрес президента Турции Тайипа Эрдогана.

Ранее в пятницу МИД Ирана вызвал посла Турции в Тегеране в связи с заявлением президента турецкой республики в Баку. Ему сообщили, что "эпоха территориальных претензией и воинственной имперской экспансии уже много лет как позади".

В четверг Эрдоган, выступая в Баку на военном параде, посвященном завершению военных действий в Карабахе, произнес строчки из стихотворения, в котором упоминалась река Арас. Речь шла о том, что "река была разделена насильно" между странами.

Река Арас является естественной границей между Азербайджаном и двумя населенными преимущественно тюркским населением иранскими провинциями Восточной и Западный Азербайджан. Слова Эрдогана в этом контексте были восприняты многими в Иране как провозглашение идей пантюркизма, которые угрожают территориальной целостности исламской республики.