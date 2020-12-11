Прокуратура МУС хочет начать расследование ситуации на Украине

ГААГА, 11 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Международного уголовного суда (МУС) завершила предварительное изучение ситуации на Украине и считает возможным начать расследование преступлений, совершенных на территории страны. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении прокурора суда Фату Бенсуды.

"По итогам тщательного и независимого процесса сегодня я могу объявить, что правовые критерии для возбуждения расследований в связи с ситуацией на Украине соблюдены", - отметила она. Следующим шагом, сказала Бенсуда, "станет обращение к судьям палаты предварительного производства МУС с просьбой о предоставлении санкции на возбуждение расследований".

Как подчеркнула прокурор, "в настоящее время имеются разумные основания полагать, что в контексте ситуации на Украине был совершен широкий спектр деяний, представляющих собой преступления, подпадающие под юрисдикцию суда, такие как военные преступления и преступления против человечности". Речь идет о преступлениях, совершенных различными сторонами конфликта в контексте ведения боевых действий, во время содержания под стражей и в Крыму.

Одним из оснований для проведения расследования Бенсуда назвала то, что "компетентные органы Украины и (или) Российской Федерации бездействуют в отношении категорий лиц и деяний, которые были выявлены прокуратурой, или тем, что национальная судебная система "отсутствует" на территории, находящейся под контролем противной стороны".

Получив документы от прокуратуры, палата предварительного производства МУС должна будет либо дать разрешение на проведение полноценного расследования, либо отклонить запрос.

Предварительное изучение ситуации в Украине было инициировано 24 апреля 2014 года на основании первоначального специального заявления правительства Украины о признании юрисдикции суда на период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года. Впоследствии его временные рамки были расширены на основании второго заявления Украины, поданного в 2015 году, чтобы включить в него преступления, предположительно совершенные на территории Украины после 20 февраля 2014 года. В ходе предварительного изучения ситуации прокуратура должна была рассмотреть такие вопросы, как тяжесть возможных совершенных преступлений, юрисдикция, приемлемость и интересы правосудия.