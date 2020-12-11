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Пандемия COVID-19

WP: главе медрегулятора США предложили уволиться, если вакцину не одобрят 11 декабря

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, назвав организацию "медлительной черепахой" и призвав одобрить вакцину немедленно

ТАСС, 11 декабря. Руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз сказал главе американского регулятора по медикаментам Стивену Хану, чтобы он писал прошение об отставке, если его ведомство не одобрит вакцину от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech в пятницу, 11 декабря. Об этом сообщила газета The Washington Post.

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По данным источников газеты, эта по своей сути угроза привела к тому, что указанное Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов перенесло сроки окончания рассмотрения заявки с утра субботы на вечер пятницы. Белый дом отказался комментировать данную информацию, отмечает газета.

Ранее президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter выступил с резкой критикой управления и его главы, назвав организацию "медлительной черепахой" и призвав одобрить вакцину немедленно.

Хан сообщил в пятницу, что его ведомство намерено в ближайшее время выдать разрешение на применение вакцины, разработанной компаниями BioNTech и Pfizer.

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