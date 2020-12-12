Байден: кандидаты на министерские посты в администрации США обладают новым мышлением

НЬЮ-ЙОРК, 12 декабря. /ТАСС/. Демократ Джозеф Байден, победивший, по версии американских СМИ, на президентских выборах в США, представил в пятницу в Уилмингтоне (штат Делавэр) кандидатов на министерские должности в своей будущей администрации, отметив, что все предлагаемые им лица обладают опытом и "смелым новым мышлением".

"Некоторые из кандидатов - известные личности, некоторые впервые займут важные посты, - отметил он. - Все они буду действовать в совершенно новой обстановке и реагировать на новые вызовы, возникшие перед страной. Все они обладают опытом и смелым новым мышлением, но самое главное - они знают, как должна работать система управления, и могут работать во имя всех американцев".

Кандидатом на пост главы Минсельхоза США Байден назвал Тома Вилсака, на протяжении двух сроков занимавшего пост губернатора штата Айова, а в администрации Барака Обамы - пост главы Минсельхоза. Кандидатом в министры жилищного строительства и городского развития стала член Палаты представителей от штата Огайо Марша Фадж, в случае ее утверждения Сенатом она будет второй афроамериканкой на этом посту в истории страны. Фадж является членом комитетов Палаты представителей Конгресса США, которые занимаются вопросами жилищного управления, сельского хозяйства, образования и занятости.

На пост министра по делам ветеранов Байден выдвинул Дениса Макдоноу, бывшего ранее руководителем аппарата сотрудников Белого дома в администрации Обамы, а главой Совета по внутренней политике при Белом доме - бывшего помощника президента по национальной безопасности в той же администрации Сьюзан Райс. Специалист по Китаю Кэтрин Тэй названа кандидатом на пост представителя США на торговых переговорах. Представляя ее, Джозеф Байден отметил, что "вопросы торговли будут одними из основных для новой администрации".