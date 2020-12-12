Верховный суд США отклонил поддержанный Трампом иск Техаса по выборам

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Верховный суд США отклонил поддержанный действующим президентом США Дональдом Трампом иск генпрокурора Техаса Кена Пакстона, который фактически оспаривал победу демократа Джозефа Байдена на состоявшихся в стране президентских выборах. Об этом свидетельствует обнародованное в пятницу постановление инстанции.

"Обращение штата Техас <...> отклонено", - говорится в документе. "Техас не продемонстрировал юридически обоснованного интереса относительно того, каким образом другие штаты проводят свои выборы", - подчеркивается в решении.

Иск в интересах действующего американского лидера, который ранее поддержали также соратники Трампа, был подан генпрокурором Техаса к Джорджии (16 мест в коллегии выборщиков), Мичигану (16), Пенсильвании (20) и Висконсину (10). Как полагает истец, в этих колеблющихся штатах, за которые шла ожесточенная борьба между Трампом и Байденом, не соблюдали нормы, касающиеся обработки избирательных бюллетеней, в том числе присланных по почте. В связи с этим результаты выборов в этих штатах, по мнению генпрокурора Техаса, являющегося республиканцем, должны быть признаны недействительными. Фактически речь шла о попытке оспорить более 60 мест в коллегии выборщиков, что поставило бы под вопрос победу Байдена.

Трамп в среду обратился в Верховный США суд с просьбой включить и его в качестве заинтересованной третьей стороны в поданный Техасом иск. Кроме того, действия Техаса поддержали еще 18 штатов, во главе которых стоят республиканцы.

В свою очередь, ответчики подали в четверг в высшую судебную инстанцию ходатайство с просьбой отклонить иск. Подавляющее большинство американских юристов, в том числе представляющих интересы Республиканской партии, признавало, что практически никаких перспектив у иска не было.