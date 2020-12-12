В США предложили создать "Союз штатов"

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Председатель Республиканской партии штата Техас Аллен Уэст в ответ на решение Верховного суда США отклонить иск о пересмотре итогов прошедших 3 ноября выборов предложил сформировать "Союз штатов", которые бы придерживались принципов американской конституции. Его заявление опубликовано в пятницу на официальном сайте партии.

По его словам, решение Верховного суда, отвергнувшего иск к Джорджии, Мичигану, Пенсильвании и Висконсину, создает опасный прецедент, позволяющий некоторым штатам нарушать американскую конституцию и не нести за это никакой ответственности. "Возможно, законопослушные штаты должны объединиться вместе и сформировать Союз штатов, которые будут придерживаться конституции", - говорится в документе.

Ранее Верховный суд США отклонил поддержанный действующим президентом США Дональдом Трампом иск генпрокурора Техаса Кена Пакстона к четырем колеблющимся штатам, за которые шла ожесточенная борьба между Трампом и демократом Джозефом Байденом. Как полагал истец, там не соблюдали нормы, касающиеся обработки избирательных бюллетеней, в том числе присланных по почте. В связи с этим результаты выборов в этих штатах, по мнению генпрокурора Техаса, являющегося республиканцем, должны быть признаны недействительными. Фактически речь шла о попытке оспорить более 60 мест в коллегии выборщиков, что поставило бы под вопрос победу Байдена.