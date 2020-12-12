Трамп считает, что Верховный суд "действительно подвел" его своим решением по иску Техаса

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что Верховный суд США "действительно подвел" его своим решением отклонить иск Техаса о пересмотре итогов прошедших 3 ноября в стране выборов.

"Верховный суд действительно подвел нас. Ни мудрости, ни смелости!" - написал американский лидер в пятницу на своей странице в Twitter.

Ранее Верховный суд США отклонил поддержанный Трампом иск генпрокурора Техаса Кена Пакстона к четырем колеблющимся штатам, за которые шла ожесточенная борьба между Трампом и демократом Джозефом Байденом. Как полагал истец, в Джорджии (16 мест в коллегии выборщиков), Мичигане (16), Пенсильвании (20) и Висконсине (10) не соблюдали нормы, касающиеся обработки избирательных бюллетеней, в том числе присланных по почте. В связи с этим результаты выборов в данных штатах, по мнению генпрокурора Техаса, являющегося республиканцем, должны быть признаны недействительными. Фактически речь шла о попытке оспорить более 60 мест в коллегии выборщиков, что поставило бы под вопрос победу Байдена. Тем не менее Верховный суд пришел к выводу, что Техас не смог предоставить убедительной аргументации относительно того, почему именно он оспаривает способ проведения выборов в других штатах.

Трамп в среду обратился в Верховный суд с просьбой включить и его в качестве заинтересованной третьей стороны в поданный Техасом иск. Кроме того, действия Техаса поддержали еще 18 штатов, во главе которых стоят республиканцы.

В свою очередь ответчики подали в четверг в высшую судебную инстанцию ходатайство с просьбой отклонить иск. Подавляющее большинство американских юристов, в том числе представляющих интересы Республиканской партии, признавало, что практически никаких перспектив у иска не было.

К 23 декабря результаты голосования коллегии выборщиков должны поступить председателю Сената и на совместном заседании обеих палат Конгресса 6 января должны быть утверждены. 20 января состоится церемония инаугурации президента США.