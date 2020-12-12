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Выборы президента США - 2020

WSJ: Трамп хочет назначить спецпрокурора для расследования выборов и дела сына Байдена

Как отметил один из источников издания, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз говорил, что президент США хочет осуществить свой план как можно скорее

ТАСС, 12 декабря. Президент США Дональд Трамп намерен добиваться назначения специального прокурора для расследования предполагаемой фальсификации прошедших в стране 3 ноября выборов, а также вопросов, касающихся деятельности Хантера Байдена - сына победившего кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal.

По информации ее источников, глава государства недавно поручил своим советникам заняться поиском подходящих на эту должность кандидатур. С аналогичной идеей выступали некоторые представители Белого дома, а также ряд сторонников Трампа в Конгрессе США.

Как отметил один из источников издания, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз говорил, что Трамп хочет осуществить свой план как можно скорее.

В среду газета Politico информировала, что конгрессмены-республиканцы призвали президента поручить министру юстиции и генеральному прокурору Уильяму Барру назначение спецпрокурора для расследования предполагаемых нарушений на выборах.

Газета The Washington Post в конце октября сообщала, что Трамп разочаровался в Барре из-за того, что он и глава ФБР Кристофер Рей не начали расследование в отношении деятельности Джозефа Байдена и его сына Хантера, которых американский лидер обвиняет в коррупции. По данным издания, президент неоднократно обсуждал с советниками возможность увольнения Барра.

Теги
СШАТрамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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