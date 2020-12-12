WSJ: Трамп хочет назначить спецпрокурора для расследования выборов и дела сына Байдена

ТАСС, 12 декабря. Президент США Дональд Трамп намерен добиваться назначения специального прокурора для расследования предполагаемой фальсификации прошедших в стране 3 ноября выборов, а также вопросов, касающихся деятельности Хантера Байдена - сына победившего кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal.

По информации ее источников, глава государства недавно поручил своим советникам заняться поиском подходящих на эту должность кандидатур. С аналогичной идеей выступали некоторые представители Белого дома, а также ряд сторонников Трампа в Конгрессе США.

Как отметил один из источников издания, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз говорил, что Трамп хочет осуществить свой план как можно скорее.

В среду газета Politico информировала, что конгрессмены-республиканцы призвали президента поручить министру юстиции и генеральному прокурору Уильяму Барру назначение спецпрокурора для расследования предполагаемых нарушений на выборах.

Газета The Washington Post в конце октября сообщала, что Трамп разочаровался в Барре из-за того, что он и глава ФБР Кристофер Рей не начали расследование в отношении деятельности Джозефа Байдена и его сына Хантера, которых американский лидер обвиняет в коррупции. По данным издания, президент неоднократно обсуждал с советниками возможность увольнения Барра.