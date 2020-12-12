Боррель: Европа должна добиться климатической нейтральности на континенте до 2050 года

ПАРИЖ, 12 декабря. /ТАСС/. Страны Европы должны добиться полной климатической нейтральности на континенте не позднее 2050 года. Об этом заявил в субботу на конференции, посвященной пятилетию Парижского соглашения по климату, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, назвавший борьбу с климатическими изменениями "неотложной задачей для всех стран".

"Европа готова возглавить экологический переход в мировом масштабе. Перед нами, европейцами, стоит большая ответственность. Мы поставили перед собой задачу - до 2050 года европейский континент должен стать климатически нейтральным", - сказал Боррель. "На пути к этой цели мы рассчитываем снизить выбросы СО2 на 50% в течение следующего десятилетия", - заявил он.

Боррель отметил, что "климатические изменения не знают границ, и это послание коллективной ответственности, которое адресовано всем". На этой неделе, подчеркнул он, "Еврокомиссия призвала к поддержке Европейского пакта по климату". "Этот пакт должен сделать нашу планету более зеленой. Он адресован гражданскому обществу и призван обеспечить самый широкий обмен информацией о климатических изменениях", - указал глава европейской дипломатии.

По его словам, "речь идет о масштабных целях". "На Европу приходится всего 8% выбросов CO2. И мы ничего не добьемся, если не убедим другие страны присоединиться к нам", - подчеркнул Боррель. "Необходимо развивать "климатическую дипломатию", вовлекая в ее орбиту все правительственные и неправительственные организации", - заявил он.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата. Страны-участницы договорились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Соглашение, в частности, предполагает добровольные обязательства стран по снижению выбросов парниковых газов.