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В Иране казнили главу новостного портала Amad News

Рухолла Зам был осужден за сотрудничество с зарубежными разведками

ТЕГЕРАН, 12 декабря. /ТАСС/. Власти Ирана привели в исполнение смертный приговор главе информационного портала Amad News Рухолле Заму, осужденному за сотрудничество с зарубежными разведками. Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация IRIB.

Отмечается, что казнь была осуществлена через повешение в субботу утром.

8 декабря официальный представитель инстанции Голям Хосейн Исмаили заявил, что Верховный суд Ирана оставил в силе смертный приговор, вынесенный главе информационного портала.

14 октября 2019 года агентство IRNA опубликовало информацию о задержании Зама силами Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана). Он был обвинен в антиправительственной деятельности и сотрудничестве с разведками Франции, США и Израиля.

Зам известен как иранский журналист и активист, осуществлявший свою деятельность из-за рубежа. Местом его постоянного жительства считалась Франция. Особенно активно Зам занимался освещением акций протеста в Иране в 2017-2018 годах.

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