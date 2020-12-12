Times: ВМС Великобритании будет задерживать рыбаков ЕС при отсутствии сделки по Brexit

ЛОНДОН, 12 декабря. /ТАСС/. Военная полиция Военно-морских сил (ВМС) Великобритании получит полномочия задерживать рыболовецкие суда из стран Евросоюза в исключительной экономической зоне королевства в случае отсутствия сделки между сторонами о будущих отношениях после Brexit. Об этом в субботу сообщила газета The Times.

По ее данным, британское правительство намерено в ближайшее время законодательно закрепить соответствующее расширение полномочий военной полиции ВМС. Отмечается, что уже с 1 января 2021 года по завершении переходного периода после Brexit Лондон готов разместить четыре патрульных корабля класса River в своей исключительной экономической зоне, чтобы останавливать суда стран ЕС, которые будут незаконно находиться в этих водах.

Издание подчеркнуло, что складывающаяся ситуация напоминает тресковые войны между Великобританией и Исландией в 1970-е годы, когда республика расширила свою исключительную экономическую зону и стала останавливать заходившие туда иностранные рыболовецкие суда. После того, как британские рыбаки отказались покинуть 200-мильную морскую зону, Исландия в 1975 году начала уничтожать их рыболовные сети, в связи с чем королевство направило в регион несколько своих фрегатов. Конфликт привел к разрыву дипломатических отношений между странами и был урегулирован в 1976 году подписанием соглашения, по которому Великобритания признала новые границы исключительной экономической зоны Исландии.

Как подчеркнул 9 декабря британский премьер-министр Борис Джонсон по итогам трехчасового рабочего ужина с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, окончательная судьба переговоров между Лондоном и Брюсселем должна решиться к 13 декабря. К этому сроку стороны должны окончательно определиться с тем, сохраняется ли еще возможность достичь компромисса, и объявить о продолжении или окончательном провале переговоров. К тому моменту до завершения переходного периода после Brexit, позволяющего сторонам вести отношения по прежним правилам, останется всего две с половиной недели.

Наиболее существенные противоречия на торговых переговорах по-прежнему вызывают вопросы о распределении квот на рыболовство в исключительной экономической зоне Великобритании после Brexit. Как информировала газета Financial Times, ранее переговорщик ЕС Мишель Барнье оповестил власти королевства о готовности сообщества сократить свою квоту на вылов рыбы в этой зоне на 15-18% от нынешнего уровня, что эквивалентно примерно €120 млн ($145 млн) в год. При этом Лондон, как подчеркивает издание, требовал снижения квоты на 80%, рассчитывая "вернуть себе контроль над своими водами". Отмечается, что разногласия не удалось преодолеть из-за принципиальной позиции президента Франции Эмманюэля Макрона, которого в свою очередь поддержали власти Бельгии, Италии, Нидерландов и Испании. В то же время газета The Guardian оповестила, что стороны могут договориться о переходном периоде действия старых правил рыболовства до выработки новых норм.

Другими спорными вопросами являются так называемые единые правила игры (то есть обеспечение условий равной конкуренции для британских и европейских компаний), а также формат правового регулирования будущих отношений, в частности правила улаживания споров и роль Европейского суда в этом процессе.

Долгий Brexit

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы, включая осуществление торговли по правилам единого европейского рынка. До конца переходного периода, продлевать сроки которого британское правительство отказалось, стороны должны договориться о формате будущих отношений и заключить соглашение о свободной торговле.

По итогам 2019 года объем торговли Великобритании и ЕС составил примерно $900 млрд. Если соглашение, в котором будут оговариваться новые правила торговли, так и не удастся заключить, стороны начнут торговать по правилам Всемирной торговой организации с применением всех пошлин и квот, как только закончится переходный период (31 декабря 2020 года).