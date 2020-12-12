МИД Казахстана передал ноту России в связи с высказываниями депутата Госдумы Никонова

НУР-СУЛТАН, 12 декабря. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел Казахстана Марат Сыздыков в ходе встречи с временным поверенным в делах РФ Александром Комаровым выразил недоумение по поводу высказываний депутата Госдумы России Вячеслава Никонова в СМИ о территории республики. Российскому дипломату передали ноту с позицией МИД Казахстана, сообщила пресс-служба ведомства в субботу.

"В Министерство иностранных дел Республики Казахстан был приглашен временный поверенный в делах Российской Федерации Александр Комаров. В ходе встречи заместитель министра иностранных дел Казахстана Марат Сыздыков выразил недоумение по поводу высказываний на Первом канале председателя комитета по образованию и науке Государственной думы Российской Федерации Вячеслава Никонова о том, что "территория Казахстана - это большой подарок со стороны России [и Советского Союза]".

В МИД отметили, что участившиеся провокационные выпады некоторых российских политиков в отношении Казахстана наносят серьезный ущерб союзническим отношениям между государствами. "МИД Казахстана ожидает адекватную оценку российской стороной подобных высказываний и призывает принять меры по недопущению впредь заявлений такого рода от государственных деятелей Российской Федерации. Российскому дипломату была передана нота с позицией МИД Казахстана", - пояснили в министерстве.