На акции протеста против ограничений из-за пандемии в Риге собралось около тысячи человек

РИГА, 12 декабря. /Корр. ТАСС Евгений Антонов, Мария Иванова/. Акция протеста против ограничений в связи с пандемией коронавируса проходит в субботу в столице Латвии. Вместо заявленных 25 человек в ней принимают участие несколько сотен демонстрантов, передают корреспонденты ТАСС с места событий.

Акция, организатором которой выступил Клуб защиты окружающей среды, проходит в Старом городе, неподалеку от Рижского замка, который служит резиденцией президента страны, и Англиканской церкви. Изначально предполагалось, что в ней примут участие до 25 человек, причем в соответствии с действующими ограничениями в связи с пандемией, все они должны были надеть маски.

Однако на огороженном для митингующих участке на набережной Даугавы собралось, по разным оценкам, от 500 до 1 тысячи человек, у большинства из которых нет масок. Проезжающие по набережной машины снижают скорость и сигналами приветствуют собравшихся.

Участники митинга держат в руках флаги Латвии и плакаты с надписями "Против принудительной вакцинации", "Позволим детям свободно дышать", "Система или человечность", "Корона - искусственная", "Отменить все необоснованные ограничения", "За открытый диалог, против цензуры", "Народ хочет свободы", "Прекратить геноцид латвийского народа", "Ложные тесты - фальшивая пандемия". Кроме того, протестующие скандируют: "Мы - власть!" и "Мы свободны!". За порядком в округе проведения мероприятия следит большое число полицейских.

Примерно через полчаса после начала митинга полиция стала призывать собравшихся разойтись, потому что акция проходит с нарушением норм социального дистанцирования.

Мнения участников

Одна из организаторов акции, представитель Клуба защиты окружающей среды Кристина Дунеца заявила ТАСС, что этот митинг является проявлением права на свободу слова.

"Настал тот момент, когда мы готовы физически выйти на улицы, потому что в сложившейся ситуации очень много нестыковок, - сказала она. - Люди, которые сегодня здесь собрались, всем сердцем чувствуют, что их вводят в заблуждение и обманывают статистикой".

По ее словам, собравшиеся требуют отменить режим чрезвычайного положения и план вакцинации населения. Они начали сбор подписей под обращением к президенту Латвии Эгилсу Левитсу, спикеру Сейма (парламента) Инаре Мурниеце и премьер-министру Кришьянису Кариньшу, в котором выражают эти требования.

Другой участник манифестации, представитель партии "Русский союз Латвии" Дмитрий Шандыбин назвал ее "народным мероприятием".

"Изначально планировался небольшой митинг группы ковид-диссидентов - 25 человек, - напомнил он в беседе с ТАСС. - Однако недовольство жителей Латвии предпринимаемыми правительством мерами достигло такого уровня, что это перерастает в народное собрание и высказывание всеобщего негодования".

Шандыбин также негативно отозвался о действиях правительства по борьбе с пандемией и системе выплаты компенсаций пострадавшим в ходе кризиса предприятиям.

Президент призвал к ответственности

Ранее в субботу президент Латвии Эгилс Левитс опубликовал обращение, в котором призвал общество к ответственным действиям в разгар пандемии.

"Это время - трудное для нас всех, поэтому я понимаю тревогу, переживания и неуверенность в будущем у каждого, - заявил президент. - Не отрицая прав каждого человека на свободу мысли и слова, давайте будем помнить: находясь рядом со своими близкими, мы желаем им хорошего здоровья и заботимся, чтобы их жизнь не оказалась под угрозой".

Решением правительства Латвии с 9 ноября до 6 декабря в стране введен режим чрезвычайного положения, предусматривающий ряд ограничительных мер, который был продлен до 11 января. Этот режим действовал в республике в связи с пандемией с 13 марта до 9 июня.