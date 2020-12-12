Глава Минобороны Армении отправился в Россию

ЕРЕВАН, 12 декабря. /ТАСС/. Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян в субботу отправился с рабочим визитом в РФ, где планируется его встреча с российским коллегой Сергеем Шойгу. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства Армении.

"12 декабря делегация во главе с министром обороны Вагаршаком Арутюняном отправилась с рабочим визитом в РФ. В ходе визита планируются встречи с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу, а также с другими высокопоставленными должностными лицами", - отмечается в сообщении.

Это первый визит Вагаршака Арутюняна в Россию на посту министра обороны.