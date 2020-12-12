Число задержанных на манифестации в Париже увеличилось до 44 человек

ПАРИЖ, 12 декабря. /ТАСС/. Число правонарушителей, задержанных в субботу в ходе манифестации против законопроекта "О глобальной безопасности", увеличилось до 44 человек. Такие данные привели в МВД Франции.

Ранее министр внутренних дел республики Жеральд Дарманен в своем Twitter сообщил о задержании 24 человек, у многих из них были при себе обнаружены отвертки и гаечные ключи. "Согласно последним данным, в Париже задержаны 44 человека", - указали в министерстве.

В субботу во многих крупных городах Франции проходят манифестации против статьи 24 законопроекта "О глобальной безопасности", который находится на рассмотрении парламента страны. Данная статья предусматривает крупный штраф и тюремное наказание для тех, кто размещает в интернете фотографии полицейских, на которых четко видны их лица, а также сообщает их адреса и фамилии. Критики этого документа утверждают, что он "посягает на свободу слова и свободу собраний".

В Париже, как передает корреспондент ТАСС с места событий, участники демонстрации начали собираться на площади Шатле около 13:30 по парижскому времени (15:30 мск). Колонна манифестантов двинулась по улицам города в сопровождении усиленных отрядов полиции. Конечным пунктом акции протеста станет площадь Республики. В связи с манифестацией в столице усилены меры безопасности, на центральных улицах города дежурят дополнительные силы полиции. По маршруту выставлены автобусы жандармерии и водометы.

В прошлую субботу во Франции, согласно данным МВД, во время акций протеста, которые сопровождалась столкновениями хулиганов с полицией и беспорядками, пострадали более 70 сотрудников сил правопорядка. 95 манифестантов, участвовавших в беспорядках, были задержаны.