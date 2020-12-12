Генсек ООН призвал мировых лидеров объявить чрезвычайное положение в сфере климата

ООН, 12 декабря. /ТАСС/. Все мировые лидеры должны объявить в своих странах чрезвычайное положение в сфере климата. Об этом заявил в субботу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая в видеоформате на Саммите по амбициозным задачам в области изменения климата. Саммит проводится под председательством ООН, Великобритании, Франции в партнерстве с Чили и Италией.

"Я призываю всех мировых лидеров объявить в своих странах чрезвычайное положение в сфере климата до тех пор, пока не будет обеспечена углеродная нейтральность", - сказал он. Генсек напомнил, что около 38 стран "уже сделали этот шаг, признав экстренность ситуации и серьезность того, что поставлено на карту". "Я настоятельно призываю всех остальных последовать этому примеру", - отметил он.

Гутерриш акцентировал внимание на том, что главная цель ООН на 2021 год - "создание поистине глобальной коалиции за обеспечение углеродной нейтральности к середине столетия". "Но одного этого обещания недостаточно. Чтобы добиться этого, мы должны уже сейчас существенно сокращать глобальные выбросы с целью уменьшить их на 45% к 2030 году по сравнению с 2010 годом", - предупредил он.

По мнению главы ООН, это должно быть полностью отражено в ходе пересмотра тех уровней, до которых стороны Парижского соглашения обязаны сократить выбросы в преддверии двадцать шестой Конференции сторон Рамочной конвенции об изменении климата (КС-26), которая пройдет в следующем году в Глазго.

Налог для загрязнителей экологии

Гутерриш призвал переложить налоговое бремя с налогоплательщиков на загрязнителей экологии. "Глобальную экономическую политику и финансовую систему необходимо увязать с Парижским соглашением и Целями в области устойчивого развития", - сказал он. По мнению генсека, "настало время назначить цену за загрязнение углеродом".

"Следует постепенно прекратить финансирование сектора ископаемых энергоносителей и положить конец его субсидированию, прекратить строительство новых угольных электростанций, облагать налогом не доходы, а углеродные выбросы и переложить налоговое бремя с налогоплательщиков на загрязнителей", - подчеркнул он.

Гутерриш также считает необходимым "сделать обязательным раскрытие информации о финансовых рисках, связанных с изменением климата, и включать цель достижения углеродной нейтральности во все экономические и фискальные стратегии и решения".

"Международные финансовые учреждения и национальные банки развития должны содействовать мобилизации частного финансирования и частных инвестиций в интересах развивающихся стран, - продолжил глава ООН. - А развитые страны должны выполнить свое обязательство по предоставлению развивающимся странам к 2020 году $100 млрд в год".

Парижское соглашение по климату

12 декабря исполняется пять лет со дня, когда государства - участники Рамочной конвенции ООН об изменении климата приняли Парижское соглашение. Все 197 участников конвенции согласились, что для предотвращения необратимых последствий для экологии человечеству необходимо удержать рост средней температуры на планете в пределах 1,5-2 градусов по отношению к соответствующему показателю доиндустриальной эпохи.

Соглашение вступило в силу 4 ноября 2016 года. По данным ООН на октябрь 2020 года, его ратифицировали 189 стран, включая Россию. В 2017 году президент США Дональд Трамп заявил о выходе из Парижского соглашения.