Алиев: российско-турецкий мониторинговый центр по Карабаху создадут в Агдамском районе

БАКУ, 12 декабря. /ТАСС/. Совместный российско-турецкий мониторинговый центр по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе будет создан в Агдамском районе Азербайджана. Об этом заявил в субботу президент республики Ильхам Алиев, принимая французского и американского сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В приеме участвовали также посол России в Азербайджане Михаил Бочарников и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.

"Мы находимся уже на стадии создания мониторингового центра в Агдамском районе. <...> Турецко-российский мониторинговый центр будет контролировать соблюдение режима прекращения огня. Считаю, что это очень хорошее проявление регионального сотрудничества. В то же время это - символ очень приемлемого сотрудничества между Турцией и Азербайджаном. Это - уже реальность", - сказал Алиев, слова которого приводит информационное агентство АзерТАдж.

27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. 9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходит под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора размещаются российские миротворцы.