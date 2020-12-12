В Ереване сообщили о возобновлении наступательных действий Азербайджана на юге Карабаха

ЕРЕВАН, 12 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Азербайджана в субботу возобновили наступательные действия на юге Карабаха в направлении сел Хин Таглар и Хцаберд. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

"12 декабря азербайджанская сторона возобновила наступательные действия в направлении населенных пунктов Хин Таглар и Хцаберд (южное направление Нагорного Карабаха - прим. ТАСС) республики Арцах (непризнанная Нагорно-Карабахская республика - прим. ТАСС). Армия обороны предпринимает соответствующие действия", - отмечается в сообщении Минобороны Армении.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы. Кроме того, под контроль Азербайджана возвращены Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы.