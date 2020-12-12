Гутерриш представил кандидатуру на должность нового представителя ООН по Ближнему Востоку

ООН, 12 декабря. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Генсек ООН Антониу Гутерриш представил на рассмотрение Совета Безопасности (СБ) кандидатуру норвежского дипломата Тора Веннесланда в качестве нового спецкоординатора по палестино-израильскому урегулированию.

"Для меня честь обратиться к позиции специального координатора ООН по ближневосточному мирному процессу и информировать вас о моем намерении назначить Тора Веннесланда (Норвегия) на эту должность", - говорится в письме генсека председателю СБ ООН, копия которого имеется в распоряжении ТАСС. На данный момент он занимает должность спецпосланника по ближневосточному мирному процессу в норвежском МИД.

Как сообщили опрошенные ТАСС дипломаты, кандидатура Веннесланда не должна вызвать противоречий в СБ ООН. "Думаю, что она будет одобрена единогласно", - отметил один из собеседников агентства. Ожидается, что СБ примет решение к 15 декабря.

Николай Младенов, который ранее занимал должность спецкоординатора по Ближнему Востоку, в ближайшее время должен быть назначен спецпосланником генсека ООН по Ливии. Эта должность остается вакантной уже более восьми месяцев.

В СБ были существенные разногласия по поводу назначения преемника Гасана Саламе после его отставки в марте. В конце ноября генсек выдвинул на этот пост кандидатуру Младенова. Она устроила все 15 стран Совета, однако ряд стран выдвинули условие, что перед его назначением необходимо найти ему замену на треке палестино-израильского урегулирования.