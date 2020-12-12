МИД Украины выразил протест России из-за расширения санкционного списка

КИЕВ, 12 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с решением правительства РФ о расширении перечня украинских физических лиц, в отношении которых введены специальные экономические меры. Об этом сообщила в субботу пресс-служба внешнеполитического ведомства страны.

"МИД Украины решительно осуждает попытку давления на народных депутатов Украины и представителей украинского общества", - говорится в сообщении. Украинская сторона, подчеркнули в МИД, "оставляет за собой право принять соответствующие меры реагирования в соответствии с нормами и принципами международного права". Советник президента Украины Михаил Подоляк также выразил мнение, что российские санкции против украинских чиновников и политиков "никак на них не повлияют". "У главы Верховной рады, наших депутатов на сегодня нет и не может быть никаких существенных интересов в России, которые могли бы пострадать от такого решения по санкциям", - сказал он в комментарии изданию Корреспондент.net.

Днем ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил перечень физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры. Всего в расширенный перечень вошли 849 физических лиц. В последнюю версию списка, в частности, были добавлены спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, первый заместитель спикера Верховной Рады Руслан Стефанчук, глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько, депутаты от украинской пропрезидентской фракции "Слуга народа" Андрей Герус, Ольга Василевская-Смаглюк, Максим Бужанский, Гео Лерос, Александр Качура.

22 октября 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации". В соответствии с ним, правительству РФ было поручено определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры.

В качестве специальных экономических мер, применяемых в отношении физических лиц по перечню, а также в отношении контролируемых указанными физическими и юридическими лицами организаций, определены блокирование безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств за пределы территории Российской Федерации.