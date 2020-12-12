Алиев считает, что Минская группа ОБСЕ не сыграла никакой роли в урегулировании в Карабахе

БАКУ, 12 декабря. /ТАСС/. Минская группа ОБСЕ не сыграла никакой роли в разрешении нагорнокарабахского конфликта. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая в субботу французского и американского сопредседателей Минской группы ОБСЕ Стефана Висконти и Эндрю Шофера.

"К сожалению, Минская группа не сыграла никакой роли в разрешении конфликта. Несмотря на то, что Минская группа на протяжении 28 лет имела мандат на это. Я в течение 17 лет участвовал в переговорах. Однако, хотя Минская группа и выступала с идеями и старалась действовать творчески, это не дало никакого результата", - сказал Алиев.

Азербайджанский лидер подчеркнул, что урегулирование конфликта полностью изменило ситуацию в регионе. "В настоящее время в регионе сложилась абсолютно новая ситуация", - подчеркнул Алиев. По его словам, он согласен с оценкой президента России Владимира Путина о том, что нагорнокарабахский конфликт уже остался в истории.

Переговоры по урегулированию нагорнокарабахского конфликта идут в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тройкой сопредседателей - Россией, США и Францией - с 1992 года.

27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, там начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. 9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходит под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора размещаются российские миротворцы.