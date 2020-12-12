Спецслужба Украины возбудила дело против депутатов Закарпатья за исполнение гимна Венгрии

КИЕВ, 12 декабря. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) открыла уголовное дело о государственной измене по факту исполнения местными депутатами в Закарпатской области гимна Венгрии. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос издания "Украинские новости".

"Обстоятельства действий депутатов Сюртовской сельской объединенной территориальной общины в Закарпатской области исследуются в уголовном производстве по части 2 статьи 110 ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"), части 1 статьи 111 ("Госизмена") и части 3 статьи 358 ("Подделка документов")", - говорится в ответе. Другие данные относительно того, состоялся ли допрос депутатов по делу, в спецслужбе отказались приводить, ссылаясь на тайну досудебного расследования.

Ранее СБУ сообщила о проверке обстоятельств инцидента. В Венгерской культурной ассоциации Закарпатья (KMKSZ) выразили удивление по поводу внимания к теме исполнения гимна. Как заявила в комментарии украинскому Telegram-каналу Pavlovsky News секретарь организации Дарчи Каролина, такая процедура не запрещена, если речь идет о торжественных мероприятиях, на которых не принимаются решения. Она также отметила, что сначала был исполнен гимн Украины, а уже потом - Венгрии. "Венгерский гимн - молитва богу, а мы христианская партия", - отметила Каролина.

Сотрудники СБУ на прошлой неделе также провели обыски у председателя Партии венгров Украины (ПВУ) Василия Брензовича, а также в офисе организации и партии ПВУ в Ужгороде, офисе благотворительного фонда "Эгана Эде" и здании венгерского института в Береговом. В спецслужбе такие действия объяснили возможным вмешательством фонда в политическую ситуацию на Украине. После этого МИД Венгрии решил вызвать украинского посла в Будапеште, а ПВУ в знак протеста покинула в полном составе первое после местных выборов пленарное заседание Закарпатского областного совета.