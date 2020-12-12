Суд на Украине обязал возбудить дело против офиса Зеленского за конституционный кризис

КИЕВ, 12 декабря. /ТАСС/. Шевченковский районный суд Киева обязал украинских следователей возбудить уголовное дело в отношении ряда чиновников офиса президента Владимира Зеленского за давление на Конституционной суд Украины (КСУ) после отмены им ряда норм антикоррупционного законодательства. Об этом в субботу сообщил депутат фракции Рады "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин, который вместе с другими парламентариями этой политсилы выступил автором искового заявления.

"Чем закончится "конституционный кризис"? Возбуждением уголовного дела против чиновников офиса президента, Совета национальной безопасности и обороны Украины, Национального агентства по борьбе с коррупцией и всех прочих, кто искусственно создал конфликт на ровном месте и попытался "приватизировать" Конституционный суд в своих корыстных интересах", - написал он в своем Telegram-канале. Кузьмин в подтверждение этих слов опубликовал постановление Шевченковского районного суда Киева, согласно которому, Служба безопасности Украины (СБУ) обязана начать расследование в отношении украинских чиновников, "атаковавших" Конституционный суд по указанию президентского офиса". Фамилии чиновников в нем не уточняются.

КС Украины 27 октября признал неконституционной норму об уголовной ответственности за недостоверное декларирование для чиновников. Зеленский заявил об угрозе нацбезопасности и созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны, после чего внес в Раду законопроект о досрочном прекращении полномочий судей, признании решения о декларировании ничтожным, но позже попросил не рассматривать инициативу до получения выводов Венецианской комиссии Совета Европы.

4 декабря Верховная рада приняла за основу и в целом компромиссный вариант законопроекта о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование для чиновников. Венецианская комиссия по просьбе президента Украины 11 декабря предоставила два вывода с рекомендациями по выходу из конституционного кризиса, подчеркнув, что КСУ не может быть наказан за свои решения, но "его работа может быть улучшена". Зеленский пообещал учесть выводы комиссии при подготовке судебной реформы.