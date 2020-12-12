Алиев обвинил армянскую сторону в нарушении перемирия в Карабахе

БАКУ, 12 декабря. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу, принимая сопредседателей Минской группы от Франции и США, заявил, что зафиксированное нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе было спровоцировано армянской стороной.

"В настоящее время там [в Карабахе] находятся российские миротворцы, они приступили к деятельности. Ситуация в определенной степени стабильная, несмотря на то, что мне сейчас сообщили, что вчера либо армянские боевики, либо остатки так называемой армянской армии совершили некоторые теракты. Это, конечно, вызывает беспокойство", - приводит слова Алиева агентство АзерТАдж.

Ранее Минобороны России сообщило о первом случае нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе с момента завершения боевых действий и начала миротворческой операции РФ в регионе. Оборонное ведомство уточнило, что инцидент зафиксирован в Гадрутском районе.

27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, там начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. 9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходит под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора размещаются российские миротворцы.