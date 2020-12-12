СМИ: межафганские переговоры в Дохе прерываются до 5 января

ТАСС, 12 декабря. Делегации правительства Афганистана и радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), участвующие в проходящих в Дохе межафганских переговорах, договорились, что уйдут на перерыв с 12 декабря до 5 января. Об этом в субботу сообщил телеканал TOLONews.

По его данным, делегациям требуется время, чтобы обсудить дальнейшие действия и повестку.

На прошлой неделе в Дохе было объявлено о завершении обсуждения процедурных вопросов и о переходе к выработке повестки прямых переговоров о восстановлении мира в Афганистане. До этого с 12 сентября в столице Катара шел предварительный диалог о базовых условиях для начала прямых переговоров.

29 февраля в Дохе представители Вашингтона и движения "Талибан" подписали мирное соглашение. Согласно документу, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция высказали намерение вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы же обязались не использовать территорию своей страны для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.