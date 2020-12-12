В Азербайджане заявили о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе в настоящее время

БАКУ, 12 декабря. /ТАСС/. Минобороны Азербайджана заявило в субботу, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе в настоящее время соблюдается.

"Армянская сторона совершила провокационные действия на освобожденных территориях Азербайджана, сопровождавшиеся нарушением режима прекращения огня. Со стороны Вооруженных сил Азербайджана были приняты адекватные ответные меры. В настоящее время соблюдается режим прекращения огня", - говорится в сообщении оборонного ведомства, опубликованном на его сайте.

Ранее Минобороны России сообщило о первом случае нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе с момента завершения боевых действий и начала миротворческой операции РФ в регионе. Оборонное ведомство уточнило, что инцидент зафиксирован в Гадрутском районе.

27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, там начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. 9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходит под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора размещаются российские миротворцы.