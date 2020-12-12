Германия выделит дополнительно почти €500 млн на борьбу с изменением климата

БЕРЛИН, 12 декабря. /ТАСС/. Германия выделит дополнительно почти €500 млн на меры, призванные помочь другим странам в борьбе с изменением климата. Об этом заявила в субботу канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в видеоформате на Саммите по амбициозным задачам в области изменения климата. Саммит проводится под председательством ООН, Великобритании, Франции в партнерстве с Чили и Италией.

"Все государства должны быть в состоянии профинансировать необходимые инвестиции в области защиты климата. Германия намерена выделить [на эти усилия] дополнительно почти €500 млн", - сказала Меркель. Средства поступят из бюджета министерства экономического сотрудничества и развития ФРГ.

"Я выступаю за то, чтобы мы на международном уровне запустили процесс финансирования мер, направленных на борьбу с изменением климата, после 2020 года и завершили его до COP26 (26-я конференция по климату, намечена на ноябрь 2021 года - прим. ТАСС)", - отметила глава правительства ФРГ. Канцлер подчеркнула, что Германия "выполнит свое обещание увеличить объем выделяемых из бюджета средств для финансирования мер по борьбе с изменением климата до 2020 года до €4 млрд в год".

"Германия и в будущем продолжит вносить соразмерный вклад", - заверила Меркель.