Посредники заявили о готовности искать приемлемые варианты урегулирования в Карабахе

БАКУ, 12 декабря. /ТАСС/. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ готовы искать варианты урегулирования карабахского конфликта с учетом воли сторон. Об этом заявил в субботу французский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Стефан Висконти на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Посредники будут стараться найти вариант [урегулирования] в соответствии с волей сторон. <...> Мы понимаем новую повестку развития событий. Возникла совершенно новая ситуация для коллективного создания в регионе стабильности и благополучия. Что касается работы Минской группы над всеми остальными вопросами, то это полностью будет зависеть от вас. Для этого есть хорошая основа. Мы находимся на переходном этапе, и могут быть разработаны планы на будущее", - сказал дипломат.

Висконти подчеркнул, что правительство Франции приветствовало прекращение огня в Карабахе, "которое положило конец бойне". "Мы очень позитивно относимся ко всем положениям соглашения, достигнутого в ночь с 9 на 10 ноября", - отметил французский сопредседатель.

Президент Азербайджана принял в субботу французского и американского сопредседателей Минской группы ОБСЕ Стефана Висконти и Эндрю Шофера. На приеме присутствовали также посол России в Азербайджане Михаил Бочарников и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик. Российский посол отметил, что правительство РФ всегда отмечало важность Минской группы. "Поэтому мы участвовали и сегодня участвуем в этой группе", - сказал он.

27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. 9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходит под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора размещаются российские миротворцы.