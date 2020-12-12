Зеленский наградил орденом военного, подозреваемого в убийстве в Донбассе

КИЕВ, 12 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом украинского военного Виталия Маркива, осужденного, а затем оправданного в Италии по делу об убийстве итальянского журналиста в Донбассе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте главы государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский, принимая во внимание ходатайство Министерства внутренних дел Украины, подписал указ № 563/2020 о награждении старшего сержанта Национальной гвардии Виталия Маркива орденом "За мужество" III степени", - говорится в сообщении. Указ был обнародован в день, когда на Украине отмечается день Сухопутных войск. "Виталий Маркив награжден за выдающиеся личные достижения в государственной и общественной деятельности, образцовое выполнение служебного и гражданского долга, высокий профессионализм и весомый вклад в защиту прав и свобод граждан и интересов Украины на международном уровне", - гласит сообщение офиса Зеленского. В документе утверждается, что "Виталий Маркив был несправедливо осужден к 24 годам лишения свободы в Италии из-за смерти журналиста, однако, сохраняя военную честь и гражданское достоинство, сумел доказать свою невиновность и получить свободу".

Маркив был приговорен итальянским судом к 24 годам тюремного заключения по обвинению в убийстве итальянского репортера Андреа Роккелли в Донбассе в 2014 году и в ноябре этого года оправдан Апелляционным судом Милана, после чего вернулся на Украину. Маркив был единственным обвиняемым по делу об убийстве репортера, погибшего в результате минометного обстрела в районе села Андреевка вблизи Славянска (Донецкая область) 24 мая 2014 года вместе со своим другом и переводчиком российским правозащитником Андреем Мироновым. Материалы дела во многом основывались на показаниях входящего в группу журналистов французского фоторепортера Вильяма Рогелона, который получил ранения, но выжил. Согласно его свидетельству, обстрел велся прицельно из точки, где дислоцировались украинские военные, которыми, по утверждению обвинения, командовал Маркив.

Маркив, обладающий двойным гражданством - Украины и Италии - приехал на Апеннины с матерью в 2005 году в 16-летнем возрасте. В 2012 году он пытался поступить на службу в итальянские вооруженные силы, а после событий на Украине 2014 года вернулся на родину, где вступил в Нацгвардию. Он был арестован 30 июня 2017 года, когда приехал в Италию навестить мать.

Басманный суд Москвы в пятницу заочно вынес постановление об аресте военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, обвиняемого в убийстве двух человек под Славянском в мае 2014 года.