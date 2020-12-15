Оппозиция Армении завершила шествие митингом на площади Франции в центре Еревана

ЕРЕВАН, 15 декабря. /ТАСС/. Тысячи сторонников армянской оппозиции, требующие отставки премьер-министра Никола Пашиняна, завершили шествие митингом во вторник вечером на площади Франции в центре Еревана. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Наша борьба за будущее нашей родины. Мы должны заставить уйти эту предательскую власть. Пока предатель Никол Пашинян находится в здании правительства, наша родина в опасности. Новый год - без Никола!", - заявил один из лидеров оппозиции, представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

Акция завершилась без задержаний со стороны правоохранительных органов.

Оппозиция возлагает на Пашиняна ответственность за экономические и социальные проблемы республики. Также оппоненты премьера заявляют, что совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, которое он подписал 9 ноября с президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, фактически было капитуляцией. На этом фоне президент Армении Армен Саркисян призвал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия.