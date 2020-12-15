В Цхинвале при помощи ФСБ РФ пресекли попытку взрыва в общественном месте

ЦХИНВАЛ, 15 декабря. /ТАСС/. Службы госбезопасности Южной Осетии при содействии ФСБ России предотвратили попытку взрыва в общественном месте в столице республики Цхинвале, сообщили журналистам во вторник в Комитете государственной безопасности Южной Осетии.

"В рамках союзнического взаимодействия Комитета государственной безопасности Республики Южная Осетия и Федеральной службы безопасности Российской Федерации, а также при активном участии и задействовании сил и средств Службы внешней разведки Южной Осетии выявлена и пресечена попытка осуществления подрыва взрывного устройства в общественном месте в городе Цхинвале", - говорится в сообщении.

Организатор попытки взрыва задержан. В ходе осмотра домовладения, где он проживает, обнаружены автомат АКС-74, три штык-ножа и восемь магазинов к автомату Калашникова, две ручные осколочные гранаты Ф-1 с запалами, сигнальная ракета, металлоискатель, свыше 600 патронов к боевому огнестрельному оружию.

"Комитет продолжает реализовывать комплекс оперативно-разыскных и следственных мероприятий", - отметили в КГБ республики.