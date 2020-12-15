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Столтенберг заявил, что НАТО сожалеет о санкциях США против Турции за С-400

По словам генсека альянса, он также озабочен последствиями решения Анкары о приобретении российских систем ПВО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг EPA-EFE/Francisco Seco/POOL
Описание
Генсек НАТО Йенс Столтенберг
© EPA-EFE/Francisco Seco/POOL

БРЮССЕЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. НАТО сожалеет о решении США ввести санкции против партнера по альянсу Турции за приобретение ею российских систем ПВО С-400, а также и о самом решении Анкары купить эти системы. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник на брифинге в Брюсселе.

"Я сожалею, что мы оказались в ситуации, когда страны НАТО оказались вынуждены наложить санкции друг на друга, и я также озабочен последствиями решения Турции о приобретении российских систем противовоздушной и противоракетной обороны C-400", - заявил он.

Тезис о технической несовместимости С-400 в Турции с системой ПВО НАТО является одним из главных аргументов в Брюсселе против Анкары, однако штаб-квартира альянса никогда не объясняла, каким образом стоящие на вооружении в Греции комплексы предыдущего поколения С-300 вполне интегрированы в эту систему.

Власти США 14 декабря объявили о введении в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) рестрикций в отношении Управления оборонной промышленности Турции, его руководителя Исмаила Демира и еще трех граждан республики - Фарука Йигита, Мустафы Альпера Дениза и Серхата Генчоглу. Йигит является заместителем руководителя ведомства, а двое других возглавляют профильные отделы, связанные с противовоздушной обороной. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте Минфина США.

Теги
СШАТурцияГрецияРоссияСтолтенберг, Йенс
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