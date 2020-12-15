Помпео сообщил, что США ввели санкции против организации в Бахрейне, поддерживаемой Ираном

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. Госдепартамент США внес в список террористов группировку Сарайя аль-Мухтар из Бахрейна, которая, по мнению Вашингтона, поддерживается Ираном. Согласно распространенному во вторник заявлению госсекретаря Майкла Помпео, Сарайя аль-Мухтар "представляет серьезную опасность совершения терактов, угрожающих национальной безопасности и внешней политике США".

По утверждению Помпео, группировка "получает финансовую и логистическую поддержку от Корпуса стражей исламской революции Ирана". "Цель Сарайя аль-Мухтар - свергнуть правительство Бахрейна и расчистить путь для большего влияния Ирана в стране. Группа планировала нападения на сотрудников США в Бахрейне и предлагала вознаграждение за убийство официальных лиц Бахрейна", - считает госсекретарь.

По его словам, включение в список лишит группу доступа к финансовой системе США.