{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Помпео сообщил, что США ввели санкции против организации в Бахрейне, поддерживаемой Ираном

Включение в список лишит группу доступа к финансовой системе США

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. Госдепартамент США внес в список террористов группировку Сарайя аль-Мухтар из Бахрейна, которая, по мнению Вашингтона, поддерживается Ираном. Согласно распространенному во вторник заявлению госсекретаря Майкла Помпео, Сарайя аль-Мухтар "представляет серьезную опасность совершения терактов, угрожающих национальной безопасности и внешней политике США".

По утверждению Помпео, группировка "получает финансовую и логистическую поддержку от Корпуса стражей исламской революции Ирана". "Цель Сарайя аль-Мухтар - свергнуть правительство Бахрейна и расчистить путь для большего влияния Ирана в стране. Группа планировала нападения на сотрудников США в Бахрейне и предлагала вознаграждение за убийство официальных лиц Бахрейна", - считает госсекретарь.

По его словам, включение в список лишит группу доступа к финансовой системе США.

Теги
БахрейнСШАПомпео, Майкл (Майк)
Выборы президента США - 2020
В Белом доме не стали комментировать поздравление Путиным Байдена с победой на выборах
Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни заявила, что оставляет возможность прокомментировать это действующему президенту США Дональду Трампу
Читать полностью