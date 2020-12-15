Принц Гарри и Меган Маркл заключили контракт со Spotify на производство подкастов

ТАСС, 15 декабря. Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл заключили контракт на производство подкастов с музыкальным сервисом потокового вещания Spotify. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте сервиса.

"Сегодня новая звукозаписывающая компания Archewell Audio, созданная герцогом и герцогиней Сассекскими, объявила о [заключении] многолетнего партнерства со Spotify для производства подкастов и шоу, в которых будут рассказывать вдохновляющие истории", - указано в сообщении.

Первые подкасты выйдут в следующем году. Ожидается также специальный праздничный выпуск в честь Нового года, в котором супруги и их гости расскажут "истории надежды и сострадания".

В конце сентября газета The Sun информировала о том, что принц Гарри и Меган Маркл станут героями реалити-шоу, над которым работает сервис потокового вещания Netflix. Ранее стало известно о том, что Netflix заключил с супружеской парой соглашение о производстве документальных и художественных фильмов, а также детских программ, сумма которого оценивается в $150 млн.

8 января принц Гарри, занимающий шестое место в очереди престолонаследия, и его супруга в своем заявлении в Instagram сообщили о намерении отказаться от статуса старших членов королевской семьи и обеспечить себе финансовую независимость. Изменения вступили в силу 31 марта, и с того дня пара потеряла возможность официально представлять королеву Елизавету II в официальных поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств.