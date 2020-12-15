Вучич: отказ двух членов президиума Боснии от встречи с Лавровым оскорбил гостеприимство

БЕЛГРАД, 15 декабря. /ТАСС/. Демарш боснийского и хорватского членов Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Шефика Джаферовича и Желько Комшича в отношении главы МИД РФ Сергея Лаврова является оскорблением традиций гостеприимства и недальновидностью. Такое мнение выразил во вторник президент Сербии Александар Вучич на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Лавровым на вилле "Мир" в Белграде.

"Что касается того, что случилось в Сараеве, для нас бы было оскорбительным не принять гостя должным образом. Но каждый выбирает свой путь. Хорошо стать героем на день, нагнать страстей, а что вы будете делать завтра? Любой разговор лучше, чем бегство со встречи", - заявил Вучич, напомнив боснийским политикам, что они считают Косово независимым, но Сербия из-за этого не прекратила отношения с БиГ.

Сербский президент напомнил, что Черногория также заявила, что сохранит санкции против РФ. "Наверное, они лучшие политики чем мы, мы не будем вводить антироссийских санкций, мы гордимся тем, что принимаем свои решения самостоятельно.

Укрепление обороноспособности

Президент Сербии поблагодарил Россию за укрепление обороноспособности Сербии. "В ходе продуктивных переговоров мы подтвердили стратегическую определенность двух стран на основах дружбы и взаимного уважения везде, где это возможно, улучшать наши отношения. <...> Мы будем сохранять военный нейтралитет, Сербия не будет частью военных блоков и хочет сама защищать свою территорию. В этой связи я поблагодарил Россию за укрепление обороноспособности Сербии", - заявил Вучич.

Он отметил, что в ходе переговоров с Лавровым также обсуждались "двусторонние отношения от энергетики до ВТС, экономика, строительство инфраструктурных объектов, сельское хозяйство, рост товарооборота, ситуация в мире и регионе". "Мы намерены всячески улучшать наше сотрудничество, РЖД строят здесь диспетчерский центр, железную дорогу Стара-Пазова - Нови-Сад. Мы строили газопровод "Балканский поток" (продолжение "Турецкого потока" - прим. ТАСС) вместе с российской компаний. До конца года, я думаю, вы увидите впечатляющие результаты, работа будет закончена", - сказал он.

Сербский лидер отметил общую роль Сербии и России в борьбе с фашизмом и подверг критике попытки фальсификации истории. "Мы будем общими силами противостоять этим попыткам фальсификации истории и научим своих детей тому, кто были настоящими героями", - заявил он. Президент также поблагодарил Россию и президента Владимира Путина за значительную финансовую поддержку в строительстве храма св. Саввы. "Я считаю этот храм самым красивым в мире, мы бы этого не смогли сделать без российских мастеров", - сказал Вучич.

Как ранее заявил в интервью ТАСС министр обороны Сербии Александар Вулин, боеготовность армии республики значительно укрепилась благодаря военно-техническому сотрудничеству Белграда и Москвы. По его словам, в 2019 году Россия и Сербия провели 96 совместных учений. Истребительная авиация снова в состоянии защищать сербское небо, а современные системы ПВО - комплексы "Панцирь-С1" - усилили противовоздушную оборону страны. Сербия закупила современные боевые вертолеты Ми-35 и транспортные Ми-17, поставка боевых машин БРДМ-2 укрепила сухопутные силы, констатировал министр.

Отказ от встречи

В понедельник Лавров на совместной пресс-конференции с сербским членом президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком в Восточном Сараеве заявил, что Россия полностью поддерживает постулаты Общего рамочного соглашения о мире в Боснии и Герцеговине (Дейтонское соглашение) и призывает к их неукоснительному соблюдению всеми участниками. Как отметил министр, "давно назрел вопрос о том, чтобы передать всю полноту ответственности за Боснию и Герцеговину местным законным представителям".

Во вторник два других члена президиума БиГ Желько Комшич и Шефик Джаферович отказались встречаться с Лавровым, заявив, что их решение связано с прозвучавшими в понедельник заявлениями российского министра по Дейтонскому соглашению, которые идут вразрез с позицией Боснии, а также отсутствием боснийского флага на встрече Лаврова с Милорадом Додиком в понедельник.