Новый генсек ОБСЕ Шмид приняла приглашение посетить Украину

КИЕВ, 15 декабря. /ТАСС/. Новый генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид прияла приглашение главы украинского МИД Дмитрия Кулебы посетить Украину. Об этом сообщила во вторник пресс-служба дипломатического ведомства Украины, ссылаясь на состоявшийся телефонный разговор.

"Кулеба провел телефонную беседу с вновь назначенным генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид. Он пригласил собеседницу осуществить свой первый визит на Украину с возможностью посещения Донбасса и административной границы с Автономной Республикой Крым", - отметили в ведомстве. "Этот визит станет свидетельством важного значения Украины для ОБСЕ", - подчеркнул Кулеба.

В МИД отметили, что Шмид приняла приглашение посетить Украину, "как только это позволят обстоятельства, связанные с карантинными ограничениями из-за пандемии COVID-19". Генеральный секретарь заверила Кулебу, что "российско-украинский конфликт будет находиться среди топ-приоритетов повестки дня ОБСЕ в 2021 году".

3-4 декабря состоялось назначение четырех новых руководителей исполнительных структур ОБСЕ, посты которых были вакантными с 18 июля 2020 года. Генеральным секретарем назначена представительница ФРГ Хельга Шмид, директором Бюро по демократическим институтам и правам человека - итальянский правозащитник Маттео Мекаччи, представителем по вопросам свободы СМИ - португальский дипломат Мария Тереза Рибейру, верховным комиссаром по делам национальных меньшинств - экс-глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.