AP: встреча Помпео и его вероятного преемника Блинкена может пройти на этой неделе

НЬЮ-ЙОРК, 15 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео планирует на этой неделе провести встречу с Энтони Блинкеном, который, как ожидается, станет его преемником на посту главы американского внешнеполитического ведомства в администрации избранного президента Джозефа Байдена. Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press.

По сведениям источников агентства, знакомых с планами госсекретаря, встреча Помпео и выдвинутого Байденом на пост главы Госдепа Блинкена может пройти в четверг в Госдепартаменте США. Агентство подчеркивает, что встреча шефа американской дипломатии с вероятным преемником станет первым прямым контактом представителей администрации действующего президента США Дональда Трампа с лицами, выдвинутыми Байденом на высокие посты в сфере внешней политики и национальной безопасности США.

Помпео ранее заявлял о том, что Госдепартамент США сделает все необходимое по закону для передачи полномочий администрации демократа Джозефа Байдена. "Мы сделаем все, что от нас требуется по закону, мы выполним эту работу", - отмечал он, говоря о выполнении требований Управления по общим вопросам администрации США по передаче полномочий новой администрации.

Коллегия выборщиков в понедельник утвердила результаты голосования на выборах президента США, в соответствии с которыми Байден станет новым главой государства. В поддержку демократа выступили 306 выборщиков, а в пользу действующего президента республиканца Дональда Трампа - 232. Чтобы стать президентом США, кандидату необходимо получить 270 голосов.

Трамп, который не признает свое поражение на выборах, в конце ноября заявил, что покинет Белый дом, если за Байдена проголосует коллегия выборщиков. В связи с этим данная процедура, которая обычно считается формальностью, привлекла большое внимание СМИ.