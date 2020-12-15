В Белом доме заявили, что Трамп продолжает оспаривать результаты выборов

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп продолжает участвовать в судебных процессах по оспариванию результатов выборов. Об этом заявила во вторник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

"Президент по-прежнему участвует в процессах оспаривания выборов. Вчерашнее голосование [выборщиков] - это один из шагов в конституционном процессе", - сказала она.

На вопрос о том, что лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл поздравил Джозефа Байдена и Камалу Харрис с победой на выборах, пресс-секретарь ответила: "Я не располагаю пока реакцией президента на этот счет". "Но президент продолжает участвовать в процессе [оспаривания результатов]. <...> Вчера был один из шагов в конституционном процессе, ведущем к 21 января (инаугурация президента - прим. ТАСС)", - отметила она.

Коллегия выборщиков в понедельник утвердила итоги голосования в стране, согласно которым Байден станет новым главой государства. В поддержку демократа выступили 306 выборщиков, а в пользу республиканца Дональда Трампа, действующего президента, проголосовали 232. Чтобы стать президентом США, кандидату необходимо получить 270 голосов.

Трамп, который не признает свое поражение на выборах, в конце ноября заявил, что покинет Белый дом, если за Байдена проголосует коллегия выборщиков. В связи с этим данная процедура, которая обычно считается формальностью, привлекла большое внимание СМИ.