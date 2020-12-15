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Выборы президента США - 2020

Байден заявил, что договорился о встрече с лидером республиканцев в Сенате

Коллегия выборщиков ранее утвердила результаты голосования на выборах президента США, в соответствии с которыми Джозеф Байден станет новым главой государства

НЬЮ-ЙОРК, 15 декабря. /ТАСС/. Избранный президент США демократ Джозеф Байден договорился в скором времени встретиться с лидером республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митчем Макконнеллом (от штата Кентукки), который ранее во вторник признал его победу на выборах. Слова Байдена приводит агентство Reuters.

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"Несмотря на то что мы расходимся во мнении по многим вопросам, есть вещи, в работе над которыми мы можем сотрудничать, - указал Байден. - Мы договорились провести встречу в ближайшее время".

Макконнелл в ходе заседания верхней палаты законодательного органа США во вторник поздравил Байдена с победой на президентских выборах.

Коллегия выборщиков в понедельник утвердила результаты голосования на выборах президента США, в соответствии с которыми Байден станет новым главой государства. В поддержку демократа выступили 306 выборщиков, а в пользу действующего президента республиканца Дональда Трампа - 232. Чтобы стать президентом США, кандидату необходимо получить 270 голосов.

Трамп, который не признает свое поражение на выборах, в конце ноября заявил, что покинет Белый дом, если за Байдена проголосует коллегия выборщиков. В связи с этим данная процедура, которая обычно считается формальностью, привлекла большое внимание СМИ.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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