Байден заявил, что договорился о встрече с лидером республиканцев в Сенате

НЬЮ-ЙОРК, 15 декабря. /ТАСС/. Избранный президент США демократ Джозеф Байден договорился в скором времени встретиться с лидером республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митчем Макконнеллом (от штата Кентукки), который ранее во вторник признал его победу на выборах. Слова Байдена приводит агентство Reuters .

"Несмотря на то что мы расходимся во мнении по многим вопросам, есть вещи, в работе над которыми мы можем сотрудничать, - указал Байден. - Мы договорились провести встречу в ближайшее время".

Макконнелл в ходе заседания верхней палаты законодательного органа США во вторник поздравил Байдена с победой на президентских выборах.

Коллегия выборщиков в понедельник утвердила результаты голосования на выборах президента США, в соответствии с которыми Байден станет новым главой государства. В поддержку демократа выступили 306 выборщиков, а в пользу действующего президента республиканца Дональда Трампа - 232. Чтобы стать президентом США, кандидату необходимо получить 270 голосов.

Трамп, который не признает свое поражение на выборах, в конце ноября заявил, что покинет Белый дом, если за Байдена проголосует коллегия выборщиков. В связи с этим данная процедура, которая обычно считается формальностью, привлекла большое внимание СМИ.