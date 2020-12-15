Байден заявил, что договорился о встрече с лидером республиканцев в Сенате

НЬЮ-ЙОРК, 15 декабря. /ТАСС/. Избранный президент США демократ Джозеф Байден договорился в скором времени встретиться с лидером республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митчем Макконнеллом (от штата Кентукки), который ранее во вторник признал его победу на выборах. Слова Байдена приводит агентство Reuters.
"Несмотря на то что мы расходимся во мнении по многим вопросам, есть вещи, в работе над которыми мы можем сотрудничать, - указал Байден. - Мы договорились провести встречу в ближайшее время".
Макконнелл в ходе заседания верхней палаты законодательного органа США во вторник поздравил Байдена с победой на президентских выборах.
Коллегия выборщиков в понедельник утвердила результаты голосования на выборах президента США, в соответствии с которыми Байден станет новым главой государства. В поддержку демократа выступили 306 выборщиков, а в пользу действующего президента республиканца Дональда Трампа - 232. Чтобы стать президентом США, кандидату необходимо получить 270 голосов.
Трамп, который не признает свое поражение на выборах, в конце ноября заявил, что покинет Белый дом, если за Байдена проголосует коллегия выборщиков. В связи с этим данная процедура, которая обычно считается формальностью, привлекла большое внимание СМИ.