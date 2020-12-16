Помпео полагает, что приписываемые России кибератаки являются вызовом для США

НЬЮ-ЙОРК, 16 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь Майкл Помпео полагает, что кибератаки, причастность к которым в США приписывают России, являются серьезным вызовом для Вашингтона. С этим заявлением руководитель американского внешнеполитического ведомства выступил в интервью журналисту Бену Шапиро. Стенограмму распространила во вторник пресс-служба Госдепартамента.

По версии Помпео, российская сторона "последовательно применяет киберсредства против Соединенных Штатов" на протяжении многих лет. "Они пытались вмешиваться в наши выборы 2008, 2012, 2016 годов. Честно говоря, в 2020 году у нас лучше получилось дать им отпор. Это настоящий вызов", - утверждал госсекретарь США.

Помпео попросили прокомментировать недавние утверждения СМИ о масштабной кибератаке против американских ведомств, причастность к которым приписывают якобы связанным с Россией хакерам. Ему также был задан вопрос о том, стали ли "глобальные противники" США действовать активнее в конце текущего года. "Я не уверен, что они стали сколько-нибудь агрессивнее", - отметил он. По его словам, кибератаки, о которых идет речь, "являются постоянными".

Как полагает Помпео, администрация действующего президента США Дональда Трампа неоднократно принимала меры для обеспечения безопасности страны в киберпространстве. "Мы переориентировали структуры, обеспечивающие национальную безопасность Америки, учитывая, что наше процветание зависит от способности давать отпор великим державами, таким как Китай, что мы и делали", - сказал он.

Агентство Reuters в понедельник выступило с утверждением, что группа хакеров, якобы работающих на российское правительство, в результате кибератаки 13 декабря получила доступ к компьютерным системам Министерства внутренней безопасности США. В МВБ подтвердили факт взлома и заявили, что реагируют на ситуацию в сотрудничестве с правительственными и частными структурами. По версии Reuters, взлому подверглись и подразделение Министерства торговли - Национальное управление по телекоммуникациям и информации, и Минфин США. Кроме того, по утверждению газеты The Washington Post, хакеры получили доступ к данным Госдепартамента США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг в понедельник все обвинения США в причастности России к подобны компьютерным атакам и призвал американские власти прекратить "голословно обвинять русских". Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин предлагал американской стороне заключить соглашение о сотрудничестве в области информационной безопасности. По его мнению, "это позволило бы двум странам сотрудничать и противодействовать каким-либо киберпреступлениям, попыткам кибершпионажа и так далее".