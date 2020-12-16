Байден выдвинул бывшего соперника по гонке Буттеджаджа на пост главы Минтранса США

НЬЮ-ЙОРК, 16 декабря. /ТАСС/. Избранный президент США Джозеф Байден выдвинул своего бывшего соперника по предвыборной гонке демократов Пита Буттеджаджа на пост министра транспорта в новой администрации. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте переходной команды Байдена.

Ранее о данных планах демократа сообщили многие американские СМИ со ссылкой на источники. В заявлении избранного президента констатируется, что Буттеджадж, будучи мэром города Саут-Бенд (штат Индиана), успешно работал над развитием его транспортной системы.В заявлении избранного президента констатируется, что Буттеджадж, будучи мэром города Саут-Бенд (штат Индиана), успешно работал над развитием его транспортной системы

По сведениям телеканала СNN, Байден также рассматривал возможность выдвижения Буттеджаджа кандидатом на пост министра торговли или посла. Буттеджадж ранее наравне с Байденом претендовал на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии. В марте текущего года он вышел из предвыборной гонки, а позднее поддержал кандидатуру Байдена.

В заявлении избранного президента отмечается, что Буттеджадж в случае одобрения его кандидатуры сенаторами станет "первым лицом, открыто придерживающимся нетрадиционной ориентации, утвержденным главой министерства", в истории США.