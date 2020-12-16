Харрис сообщила, что лидер республиканцев в Сенате в беседе с Байденом признал его победу

НЬЮ-ЙОРК, 16 декабря. /ТАСС/. Лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл (от штата Кентукки) в беседе с демократом Джозефом Байденом признал его избранным президентом страны. Об этом заявила во вторник в эфире телеканала ABC избранный вице-президент США Камала Харрис.

"Я одобряю то, что Митч Макконнелл переговорил сегодня с Джо Байденом. Лучше бы это произошло раньше, но важнее всего то, что теперь это сделано", - сказала она. Харрис ответила утвердительно на вопрос о том, признал ли в этой беседе Макконнелл Байдена избранным американским лидером.

Харрис призвала американских политиков, занимающих ключевые должности, выразить готовность к "мирной передаче власти, соблюдению и уважению норм конституции страны, а также избирательной системы" США.

По данным портала Axios, перед признанием победы Байдена Макконнелл позвонил руководителю аппарата сотрудников Белого дома Марку Медоузу и сообщил о своих планах поздравить демократа с победой во время своего выступления в Сенате. При этом республиканец не обсуждал в этот день данный вопрос с президентом США Дональдом Трампом. До этого лидер республиканцев в верхней палате законодательного органа несколько раз отказывался публично признать итоги выборов.

Его позиция изменилась после того, как коллегия выборщиков в понедельник утвердила итоги голосования в стране, согласно которым демократ станет новым главой государства. В поддержку Байдена выступили 306 выборщиков, а в пользу Трампа проголосовали 232. Чтобы стать президентом США, кандидату необходимо получить 270 голосов.

Трамп, который не признает свое поражение на выборах, в конце ноября заявил, что покинет Белый дом, если за Байдена проголосует коллегия выборщиков. В связи с этим данная процедура, которая обычно считается формальностью, привлекла большое внимание СМИ. Тем не менее, по словам пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинэни, президент продолжает участвовать в судебных процессах, оспаривая результаты выборов.