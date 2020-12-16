Американский журнал назвал пуск ракет "Булава" "превью конца цивилизации"

ТАСС, 16 декабря. Американский журнал Popular Mechanics охарактеризовал залповый пуск ракет "Булава", осуществленный с российской подводной лодки "Владимир Мономах" из акватории Охотского моря, как "превью конца цивилизации". Соответствующее мнение авторы издания выразили в материале , опубликованном в понедельник.

"Обнаружить и следить за нами у США не получалось".

"Обнаружить и следить за нами у США не получалось". Секреты от командира подлодки "Борей"

По сведениям журнала, выпущенные из Охотского моря ракеты "Булава" могут достичь большую часть территории США к западу от Миссисипи. В то же время ракеты, запущенные из Белого моря, могут достичь территории Соединенных Штатов к востоку от этой реки.

Как информировали 12 декабря в Министерстве обороны России, атомный подводный крейсер Тихоокеанского флота "Владимир Мономах" выполнил пуск четырех баллистических ракет "Булава" из акватории Охотского моря. По данным ведомства, залповый пуск выполнялся из подводного положения по полигону Чижа в Архангельской области. Дальность пуска составила свыше 5,5 тыс. км.