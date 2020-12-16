Экс-помощник Трампа предостерегла Байдена от пренебрежительного отношения к России

НЬЮ-ЙОРК, 16 декабря. /ТАСС/. Избранному президенту США Джозефу Байдену придется придерживаться иного подхода к России, нежели 44-му американскому лидеру Бараку Обаме, который относился к Москве пренебрежительно. Такое мнение бывшего старшего директора по России Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Фионы Хилл приводится в статье, опубликованной во вторник в газете The New York Times .

"Обама относился к России очень пренебрежительно, называл ее региональной державой. Они не желали много думать о России", - полагает Хилл, которая покинула Белый дом летом 2019 года. Она считалась одним из ключевых советников президента США Дональда Трампа по РФ. "Но мир полностью изменился. Байден не может стать второй версией Обамы. Им придется думать иначе", - добавила она.

Байден заявил о намерении выдвинуть кандидатами на ключевые посты в его новой администрации многих бывших помощников Обамы. Сам Байден в администрации 44-го лидера США был вице-президентом.

Взаимодействие неизбежно

The New York Times констатирует, что "многие из ключевых для Байдена задач - восстановление контроля над вооружениями, противодействие изменению климата, борьба с пандемией нового коронавируса и стабилизация ситуации на Ближнем Востоке - потребуют сотрудничества с российским лидером" Владимиром Путиным. В публикации отмечается, что помощникам демократа "придется найти возможность для этого", несмотря на наличие многих разногласий между странами.

Как подчеркивается в статье, "эксперты по России, среди которых есть те, кто работал с Байденом, отмечают, что невозможно избежать двойного подхода к России, при котором США пытаются сдерживать амбиции Кремля, одновременно взаимодействуя с ним для решения международных проблем".

Хилл, в частности, полагает, что Россия представляет "гибридную угрозу" для США. Вместе с тем она допустила возможность сближения позиций между США и РФ в том, что касается противодействия изменению климата.

Продление ДСНВ

Согласно оценке издания, администрации Байдена, "вероятно, придется почти сразу же связаться с Кремлем с целью продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ)".

"Я не думаю, что администрация Байдена хочет вступать в дорогостоящую гонку вооружений, когда есть так много других приоритетов", - приводит издание мнение директора Центра исследований по Евразии, России и странам Восточной Европы Джорджтаунского университета Анджелы Стент. Она отметила, что при Байдене США и РФ, вероятно, будут проводить "новые консультации по вооружениям". "Это может привести к тому, что связи с российскими властями будут более стабильными", - полагает Стент.

В статье констатируется, что планы Байдена возобновить участие Вашингтона в ядерной сделке с Ираном также, вероятно, потребуют проведения консультаций с Москвой.

Итоги выборов в США

Коллегия выборщиков в понедельник утвердила результаты голосования на выборах президента США, в соответствии с которыми Байден станет новым главой государства. В поддержку демократа выступили 306 выборщиков, а в пользу действующего президента республиканца Дональда Трампа - 232. Чтобы стать президентом США, кандидату необходимо получить 270 голосов.

Трамп, который не признает свое поражение на выборах, в конце ноября заявил, что покинет Белый дом, если за Байдена проголосует коллегия выборщиков. В связи с этим данная процедура, которая обычно считается формальностью, привлекла большое внимание СМИ.