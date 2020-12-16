СМИ: талибы атаковали блокпост в Афганистане, погибли 13 военных

ТАСС, 16 декабря. Не менее 13 военнослужащих сил безопасности Афганистана погибли, еще пять ранены в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в среду утром на блокпост в провинции Баглан. Об этом сообщил афганский телеканал Ariana News со ссылкой на источники в местной больнице.

По данным телеканала, атака была совершена в районе Вазирабад города Пули-Хумри - административного центра северной провинции Баглан, расположенного на пересечении стратегически важных дорог. Полиция в Пули-Хумри подтвердила данные о нападении талибов.

В свою очередь телеканал 1TV в Twitter со ссылкой на источник сообщил о нападении боевиков "Талибана" (запрещено в РФ) в провинции Урузган (центральная часть страны). По его данным, погибли по меньше мере 13 представителей сил безопасности Афганистана.