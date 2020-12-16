Главы МИД РФ и Хорватии открыли новое здание российского посольства в Загребе

ЗАГРЕБ, 16 декабря. /Корр. ТАСС Валентин Адоньев/. Министры иностранных дел России и Хорватии Сергей Лавров и Гордан Грлич Радман в среду в рамках рабочего визита главы российской дипломатии в Хорватию приняли участие в церемонии открытия нового здания посольства РФ в Загребе. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Я думаю, это очень хорошее подтверждение нашей обоюдной нацеленности на всемерное развитие сотрудничества в самых разных областях, это подтвердилось и очень полезными, насыщенными переговорами, которые сегодня в Загребе состоялись в министерстве иностранных дел, и встречами с президентом и премьер-министром Хорватии", - подчеркнул глава МИД РФ.

На мероприятии также присутствовали мэр Загреба Милан Бандич, экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, посол России в стране Андрей Нестеренко, а также дипломатический состав и сотрудники аппарата военного атташе. Лавров поблагодарил Гордана Грлич Радмана, Колинду Грабар-Китарович и мэра Загреба Милана Бандича за содействие в решении вопросов по открытию нового здания представительства РФ.

При этом он выразил уверенность в скором возобновлении сотрудничества между странами в сфере туризма, которое сейчас приостановлено из-за коронавирусной инфекции. "Россияне очень любят хорватские курорты - и летние, и зимние, - отметил Лавров. - Но и в свою очередь, я уверен, что хорватские граждане могли не раз убедиться в гостеприимстве, с которым их встречают в России, в том числе, наверное, самый такой яркий пример это - чемпионат мира по футболу 2018 года в России". "У нас сегодня здесь живой свидетель присутствует, госпожа Колинда Грабар-Китарович, которая подтвердит, что даже когда россияне проигрывают, их гостеприимство от этого не страдает", - заметил глава российского дипведомства.

Глава российского МИД пожелал дипломатам эффективной работы в новых комфортных условиях, обратив внимание на нацеленность России и Хорватии на всемерное развитие сотрудничества.

Ранее Лавров встретился с президентом Хорватии Зораном Милановичем. Политики обсудили вопросы, касающиеся возможностей улучшения отношений между Российской Федерацией и Европейским союзом. Об этом говорится в опубликованном сообщении пресс-службы кабинета главы государства.

"На встрече, состоявшейся в резиденции президента республики, обсуждались политические и экономические отношения между Хорватией и Россией, а также ситуация в Юго-Восточной Европе, - отмечается в сообщении. - На встрече Милановича и министра Лаврова также обсуждались возможности улучшения отношений России с Европейским союзом, членом которого является Хорватия".