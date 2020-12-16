Ереван подозревает, что Баку не предоставляет реальную информацию о числе военнопленных

ЕРЕВАН, 16 декабря. /ТАСС/. Армянские власти подозревают, что азербайджанская сторона не предоставляет реальную информацию о числе военных, оказавшихся в плену в ходе боевых действий в Карабахе. Как в среду сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства, об этом в интервью французской газете Le Monde заявил глава МИД Армении Ара Айвазян.

"Я не хотел бы называть точные цифры, так как есть сомнения, что Азербайджан предоставляет реальную картину о числе армянских военнопленных, а их может быть намного больше. Необходимо безотлагательно найти решение этой проблемы, поскольку доказано бесчеловечное обращение с армянскими военнопленными и мирными гражданами, находящимися в заложниках", - отметил он.

Президент России Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы. Кроме того, под контроль Азербайджана возвращены Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы. Согласно данному заявлению, азербайджанской стороне передаются части Мартунинского, Мартакертского и Аскеранского районов, город Шуши и почти весь Гадрутский район, которые в советские годы были частью Нагорно-Карабахской автономной области.