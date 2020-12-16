Армения ценит усилия Путина и Лаврова по урегулированию ситуации в Карабахе

ЕРЕВАН, 16 декабря. /ТАСС/. Армянский народ ценит усилия президента России Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова, направленные на прекращение военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщило в среду внешнеполитическое ведомство Армении, об этом в интервью французской газете Le Monde заявил глава МИД республики Ара Айвазян.

"Владимир Путин и Сергей Лавров приложили огромные усилия, чтобы остановить боевые действия. За 44 дня были сделаны 3 попытки нарушения режима прекращения огня. Армянский народ ценит усилия в этом направлении, благодаря которым были спасены тысячи жизней. Цель присутствия российских миротворцев в Арцахе (непризнанная Нагорно-Карабахская республика - прим. ТАСС) - избежать нового конфликта", - отметил он.

Президент России Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы. Кроме того, под контроль Азербайджана возвращены Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы. Согласно документу, азербайджанской стороне передаются части Мартунинского, Мартакертского и Аскеранского районов, город Шуши и почти весь Гадрутский район, которые в советские годы были частью Нагорно-Карабахской автономной области.