Министерское заседание участников иранской ядерной сделки пройдет 21 декабря онлайн

БРЮССЕЛЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Заседание стран - участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе пройдет 21 декабря в виртуальном формате. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном в среду в Брюсселе по итогам заседания совместной комиссии СВПД.

"Участники обсудили текущую работу по сохранению СВПД и пути обеспечения полного и эффективного выполнения соглашения всеми сторонами в свете существующих вызовов. Участники также договорились провести 21 декабря неофициальную министерскую встречу в виртуальном формате", - отмечается в нем.

В документе говорится, что генеральный секретарь внешнеполитической службы ЕС Хельга Шмид, избранная также главой ОБСЕ, председательствовала на прошедшей в виртуальном формате встрече. "В ее работе приняли участие представители Китая, Франции, Германии, России, Соединенного Королевства и Ирана на уровне политических директоров / заместителей министров иностранных дел", - поясняется в нем.

Ранее в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров 21 декабря примет участие в неформальной встрече глав МИД стран - участниц Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) в формате видеоконференции.

Будущее ядерной сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода из нее США в 2018 году и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии Ирана, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла. В связи с этим исламская республика приступила к поэтапной приостановке своих обязательств по СВПД, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности, а в начале января заявила о завершении данного процесса.

В новость были внесены изменения (19:06 мск) - уточняются место и формат прошедшей встречи.