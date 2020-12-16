В Госдепе считают, что присутствие миротворцев РФ в Карабахе грозит дестабилизацией

НЬЮ-ЙОРК, 16 декабря. /ТАСС/. Американские власти считают, что присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе грозит дестабилизацией ситуации в регионе. С таким утверждением выступил в среду на брифинге помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер.

"В подобных случаях присутствие России грозит дестабилизацией", - сказал он, отвечая на вопрос азербайджанского журналиста относительно возможного "противостояния [Вашингтона] российскому влиянию" в регионе. "Определенно, это является вызовом для всех вовлеченных сторон и государств, - полагает Купер. - По этой причине США уделяют особое внимание гуманитарной ситуации, о чем отчасти объявил в ноябре госсекретарь США Майкл Помпео".

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что Баку продемонстрирует жесткую позицию в случае попыток вмешаться в договоренности, закрепленные в трехстороннем заявлении по Нагорному Карабаху. Он отмечал, что "некоторых раздражает <...> выполнение положений заявления", раздражает, что в регионе "уже возник новый формат безопасности", и подчеркивал, что "оно [заявление] выполняется и должно выполняться".

Между тем министр иностранных дел Армении Ара Айвазян отмечал, что присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе создает условия для восстановления спокойствия и стабильности в регионе в регионе.

Купер при этом на брифинге подчеркнул, что США считают необходимыми проведение переговоров о мире и привлечение Минской группы ОБСЕ. В середине ноября Помпео в ходе визита в Тбилиси заявил о том, что США выделят Международному комитету Красного Креста $5 млн на помощь населению, пострадавшему в результате конфликта в Нагорном Карабахе.

Президент России Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, а в регионе разместились российские миротворцы. Кроме того, под контроль Азербайджана возвращены Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы. Согласно данному заявлению, азербайджанской стороне передаются части Мартунинского, Мартакертского и Аскеранского районов, город Шуши и почти весь Гадрутский район, которые в советские годы были частью Нагорно-Карабахской автономной области.